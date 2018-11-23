الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسجرت اليوم مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم ، والتي شهدت 7 مباريات جمعت الاتفاق والجيل، والقادسية مع الخليج، وهجر والباطن، والهلال والاتحاد، والشباب والتسامح، والوحدة والأهلي، والفتح والنصر.وتمكن الاتفاق من الفوز على الجيل بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على الملعب الرديف بنادي الاتفاق، ورفع أصحاب الأرض رصيدهم من النقاط إلى الرقم 14 وتوقف رصيد الجيل عند النقطة 10 ، وتعادل الخليج مع القادسية بهدف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب نادي القادسية، ليصبح رصيد القادسية 7 نقاط، ورصيد الخليج أصبح 6 نقاط.وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة هجر والباطن والتي جرت على ملعب نادي هجر، ورفع الباطن رصيده إلى النقطة 9 ورفع هجر رصيده إلى النقطة 10 ، وفاز الاتحاد على الهلال بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الهلال، ليصبح رصيد الاتحاد 18 نقطة ورصيد الهلال 16 نقطة.وفاز الشباب على التسامح بنتيجة 6 أهداف دون رد، وبات رصيد الشباب 15 نقطة ورصيد التسامح مازال عند الرقم 1 ، وكسب الأهلي على الوحدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي شهدها ملعب الوحدة في مكة المكرمة، ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى الرقم 25، وتوقف رصيد الوحدة عند النقطة 14 ، وحقق النصر الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفتح المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وأصبح رصيد النصر بعد المباراة 24 نقطة ورصيد الفتح تجمد عند النقطة 7.// انتهى//21:40ت م0121