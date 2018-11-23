الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستواصلت اليوم منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بإقامة مباراتين جمعت القادسية مع الرائد، والنصر مع الشباب.وحقق القادسية فوزًا على ضيفه الرائد 3-1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.افتتح اللاعب بيسمارك النتيجة للقادسية بهدف في الدقيقة 45 قبل أن يضيف زميله أحمد الزين ثاني أهداف القادسية في الدقيقة 58 ، وقلص اللاعب أحمد حمودان النتيجة للرائد بهدف في الدقيقة 71، قبل أن يعزز هارون كمارا تقدم القادسية في الدقيقة 94 .ورفع القادسية رصيده لـ 10 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الرائد عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.وفي المواجهة الثانية حقق النصر فوزًا على ضيفه الشباب 1-0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد موسى في الدقيقة 35، ليرفع النصر رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الشباب عند 16 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //22:09ت م0124