الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في مسجد بقاعدة عسكرية شرق أفغانستان وسوق مزدحم شمال غرب باكستان، أديا لسقوط عشرات القتلى والجرحى.وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقتين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد الإرهاب والتطرف.// انتهى //22:34ت م0128