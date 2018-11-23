الأمم المتحدة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا ضد قنصلية الصين في كراتشي وسوق في مقاطعة خيبر باختونخوا.وقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش تعازيه الحارة لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين, كما أعرب عن تعاطفه العميق مع حكومة وشعب باكستان.وأبدى الأمين العام الأمل في أن يقدم المسؤولون عن الهجمات إلى العدالة بشكل عاجل ، حيث أفادت الأنباء بأن تفجيرا انتحاريًا قد أدى إلى مقتل 30 شخصًا على الأقل في شمال باكستان، بعد ساعات من مهاجمة مسلحين لقنصلية الصين في مدينة كراتشي في الجنوب، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.// انتهى //22:36ت م0130