نيويورك 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 واسأغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم في جلسة تداول مختصرة، متضررة من هبوط حاد لقطاع الطاقة مع استمرار ضعف أسعار النفط.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 178.74 نقطة، أو 0.73 بالمئة، ليغلق عند 24285.95 نقطة ، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 17.37 نقطة، أو 0.66 بالمئة، لينهي الجلسة عند 2632.56 نقطة ، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 33.27 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 6938.98 نقطة.وانهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر حادة مع هبوط داو جونز 4.4 بالمئة وناسداك 4.3 بالمئة وستاندرد آند بورز 3.8 بالمئة.وبحسب البيانات سجل المؤشران داو جونز وناسداك أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ مارس الماضي.// انتهى //22:37ت م0131