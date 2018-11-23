واشنطن 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 واسأدانت الولايات المتحدة اليوم بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في أوراكزاي وكراتشي في باكستان الذي أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة العشرات.وقالت وزارة الخارجية الامريكية "نبعث بأحر التعازي لأسر الضحايا ونتمنى التعافي السريع للمصابين"واثنت الخارجية الامريكية في بيانها على استجابة قوات الأمن الباكستانية السريعة والشجاعة للهجوم على القنصلية الصينية في كراتشي الذي حال دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.واختتم بيان الخارجية بتأكيد وقوف الولايات المتحدة مع الشعب الباكستاني في وجه هذه الأعمال الإرهابية ، ومواصلة البحث عن فرص للتعاون مع الحكومة الباكستانية لمكافحة هذه التهديدات في المنطقة.// انتهى //22:39ت م0132