حائل 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية، ينطلق يوم الأربعاء القادم, مهرجان درب زبيدة التاريخي بمدينة فيد التاريخية بمنطقة حائل بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ومجلس التنمية السياحية و لجنة التنمية السياحية بمدينة فيد وبالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة بحائل .وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس زياد بن عيادة المصيول أن المهرجان يهدف إلى إحياء درب زبيدة التاريخي كطريق للحجاج والقوافل التجارية الذي يبدأ من الكوفة بالعراق وصولاً إلى مكة المكرمة ، وإبراز مدينة فيد كثالث أكبر مدينة تاريخية بعد مكة المكرمة والكوفة وتقع في منتصف الطريق ، بالإضافة إلى إبراز سياحة التراث والثقافة بالمنطقة .وأضاف المهندس المصيول أن النسخة الأولى من المهرجان الذي يعد تظاهرة تاريخية وثقافية يشهدها عدد كبير من المثقفين والمهتمين بالشأن السياحي والثقافي والتاريخي، سوف تشهد عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تُعَّرِّف بدرب زبيدة التاريخي والذي يعتبر من أهم طرق الحج والتجارة خلال العصر العباسي .وأبان مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أن الفعاليات تشمل فعالية مسيرة زبيدة وهي عبارة عن مسيرة على ظهور الإبل يتخللها برامج توعوية عن المحافظة على المياه وبرامج لإعادة تأهيل البرك فيما تشمل الفعاليات الثقافية والعلمية عدة ملتقيات هي " ملتقى درب زبيدة العلمي وملتقى الأدب العربي و ملتقى الشعر والقصص والرواة وفنون الخط العربي والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي ", بالإضافة إلى فعالية التطوع مع زبيدة وهي عبارة عن مشاركة من الشباب تحت إشراف متخصصين في التراث وعلى معرفة بالطريق ومكوناته لإعادة ترميم الطريق .كما يشهد المهرجان فعاليات فيد التاريخية التي تتضمن زيارة المتاحف وفعاليات الموروث الشعبي، و المسرح الترفيهي، ومعرض وسوق للمنتجات الشعبية والمنتجات الزراعية، وأمسيات شعرية ،وفعاليات الألعاب الشعبية والمسابقات الرياضية المتنوعة.// انتهى //23:16ت م0137