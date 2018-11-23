باريس 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسفازت اليابان اليوم باستضافة معرض إكسبو 2025 في مدينة أوساكا، وذلك في عملية التصويت التي جرت على هامش الاجتماع العام لمنظمة المعارض الدولية الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس على مدى يومين.وتنافس على الاستضافة كل من أذريبجان وروسيا واليابان، وحصلت خلاله اليابان على 92 صوت، مقابل 61 صوت لصالح روسيا في الجولة الثانية، وذلك بعد أن تم استبعاد أذربيحان ذات الأصوات الأقل في الجولة الأولى.وشاركت المملكة العربية السعودية في حضور الاجتماعات، ممثلة بالملحق التجاري لدى المملكة المتحدة بندر بن علي رضا.// انتهى //23:21ت م0138