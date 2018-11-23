رياضي / نتائج مباريات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم
الجمعة 1440/3/15 هـ الموافق 2018/11/23 م واس
عمّان 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
تغلب فريق الفيصلي على ضيفه البقعة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عمان الدولي ، ضمن منافسات الأسبوع العاشر لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد البقعة عند 10 نقاط في المركز الثامن.
وفي المباراة الثانية ، فاز السلط على مضيفه الرمثا بأربعة أهدف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الحسن الدولي، ليرفع السلط رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز الثالث ، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 9 نقاط في المركز التاسع على سلم الترتيب.
//انتهى//
23:32ت م
0139