عمّان 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستغلب فريق الفيصلي على ضيفه البقعة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عمان الدولي ، ضمن منافسات الأسبوع العاشر لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.ورفع الفيصلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد البقعة عند 10 نقاط في المركز الثامن.وفي المباراة الثانية ، فاز السلط على مضيفه الرمثا بأربعة أهدف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الحسن الدولي، ليرفع السلط رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز الثالث ، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 9 نقاط في المركز التاسع على سلم الترتيب.//انتهى//23:32ت م0139