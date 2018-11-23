القاهرة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأدان الأزهر الانفجار الذي وقع اليوم في مسجد بقاعدة للجيش الأفغاني في إقليم "خوست" وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأكد الأزهر في بيان له اليوم أن انتهاك حرمة دور العبادة وسفك دماء المصلين الآمنين، يشكل دليلاً جديدًا على تجرد منفذي تلك الجرائم من أي وازع ديني أو أخلاقي، مما يستوجب تكاتف جهود كل المؤسسات الدولية من أجل مواجهة تلك العصابات الإرهابية، وتخليص العالم من آفاتها وشرورها.//انتهى//23:33ت م0140