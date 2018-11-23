غزة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم طفل، والعشرات بالاختناق بينهم مصور صحفي، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن جنود الاحتلال المتمركزين قرب السياج الفاصل شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفلسطينيين المتظاهرين سلمياً مما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص، بينهم طفل، وآخرين بالاختناق.كما أصيب فلسطينيان في مواجهات مع الاحتلال شرق مدينة غزة وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، ووصفت مصادر طبية حالتهم بالمستقرة./ انتهى //23:36ت م0141