موسكو 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي اليوم مأدبة عشاء احتفاء بوفد إعلامي من وزارة الإعلام وجامعة الملك سعود حضروا ورشة تدريبية في برنامج"سبوتنيك برو" في موسكو التابع لوكالة سبوتنيك الروسية للأخبار والإذاعة.ورحب السفير قرملي خلال المأدبة بالوفد الإعلامي, منوهًا بمشاركة الوفد الإعلامي في الورشة التدريبية خلال الفترة من 12-23 نوفمبر 2018 للاستفادة منها في حياتهم العملية.م ر // انتهى //00:29ت م0142