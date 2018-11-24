عام / الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني على المواطنين والمقيمين أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراعاة جوانب السلامة عند هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم .
ودعت إدارة الدفاع المدني المواطنين والمقيمين في رسائل بثتها إلى أجهزتهم النقالة باللغتين العربية والإنجليزية إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه .
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