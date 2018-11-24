نيويورك 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسصعد الدولار اليوم مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية في شهر مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وسعيهم لالتماس الأمان في العملة الأمريكية.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 96.969 في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل مكاسب في خمس من جلسات التداول الست الماضية.وهبط الجنيه الاسترليني 0.5 في المئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2809 دولار مسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع إحجام المستثمرين عن شرائه، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.7 في المئة أمام كل من العملتين الأمريكية واليابانية إلى 1.1329 دولار و127.90 ين.// انتهى //03:07ت م0145