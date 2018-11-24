برلين 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسصادق البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم على مشروع ميزانية 2019، التي لا تتضمن ديونًا جديدة للعام السادس على التوالي.وصادق 366 نائبًا على الميزانية، بينما صوت 284 نائبًا ضدها، في حين لم يمتنع أي نائب عن التصويت.وتتميز الميزانية بنفقات قياسية تبلغ قيمتها 4ر356 مليار يورو، بزيادة قدرها نحو 13 مليار يورو مقارنة بالسنة الحالية.// انتهى //04:00ت م0146