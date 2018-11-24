الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الرياض ،الحدود الشمالية ،تبوك ، الجوف ، حائل ، القصيم ، الشرقية ،الباحة ، عسير ، جازان ) قد يتكون الضباب خلال ساعات اليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:50ت م0003