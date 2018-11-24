الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير الحدود الشمالية يشكر خادم الحرمين بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمالأمير جازان يدشن مهرجان البن.. الأربعاءأمير حائل يطلق مهرجان «درب زبيدة» التاريخيبن حميد في خطبة الجمعة: حين يتداعى المرجفون ويتطاول المتربصون فإن الذب عن الدين والاجتماع على القيادة يكون لزاما متحتماالحذيفي في خطبة المسجد النبوي دعا إلى محاسبة النفس وإيقاظ القلوب من غفلتها قبل حلول الأجلوزارة الإعلام: ما نشرته «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» عارٍ عن الصحةالمملكة تدين الهجمات في العراق والنيجر وكراتشيالمملكة تدين بشدة التفجيرين شرق أفغانستان وغرب باكستان«سلمان للإغاثة» يوزع المساعدات الإيوائية للمتضررين في محافظتي الجوف والبيضاءالإمارات تدرس طلبا بالعفو عن «الطالب البريطاني»إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلالالسلطة تطالب مجلس الأمن حماية الشعب الفلسطينيالشرعية: «دعوات مشبوهة» لإغراق المهرة في الفوضىغريفيث يصل الحديدة تحت صواريخ الحوثيأنقرة تتهم غولن بالتورط في مقتل السفير الروسيأفغانستان: عشرات القتلى في تفجير مسجدعشرات القتلى والجرحى بانفجار شمال غرب باكستانستة قتلى في هجوم على القنصلية الصينية بمدينة كراتشي الباكستانيةماي تحذّر البريطانيين إذا لم يمر اتفاق بريكستموسكو ترفض تحديد «مهلة» للمفاوضات السوريةإيران تستغل العراق للالتفاف على العقوبات// يتبع //07:11ت م0004