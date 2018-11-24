عام / الصحف السعودية
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير الحدود الشمالية يشكر خادم الحرمين بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال
أمير جازان يدشن مهرجان البن.. الأربعاء
أمير حائل يطلق مهرجان «درب زبيدة» التاريخي
بن حميد في خطبة الجمعة: حين يتداعى المرجفون ويتطاول المتربصون فإن الذب عن الدين والاجتماع على القيادة يكون لزاما متحتما
الحذيفي في خطبة المسجد النبوي دعا إلى محاسبة النفس وإيقاظ القلوب من غفلتها قبل حلول الأجل
وزارة الإعلام: ما نشرته «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» عارٍ عن الصحة
المملكة تدين الهجمات في العراق والنيجر وكراتشي
المملكة تدين بشدة التفجيرين شرق أفغانستان وغرب باكستان
«سلمان للإغاثة» يوزع المساعدات الإيوائية للمتضررين في محافظتي الجوف والبيضاء
الإمارات تدرس طلبا بالعفو عن «الطالب البريطاني»
إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال
السلطة تطالب مجلس الأمن حماية الشعب الفلسطيني
الشرعية: «دعوات مشبوهة» لإغراق المهرة في الفوضى
غريفيث يصل الحديدة تحت صواريخ الحوثي
أنقرة تتهم غولن بالتورط في مقتل السفير الروسي
أفغانستان: عشرات القتلى في تفجير مسجد
عشرات القتلى والجرحى بانفجار شمال غرب باكستان
ستة قتلى في هجوم على القنصلية الصينية بمدينة كراتشي الباكستانية
ماي تحذّر البريطانيين إذا لم يمر اتفاق بريكست
موسكو ترفض تحديد «مهلة» للمفاوضات السورية
إيران تستغل العراق للالتفاف على العقوبات
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