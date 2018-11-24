وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (زيارة الأُخوة والمحبة): تجيء الزيارة التي بدأها ولي العهد أمس الأول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتؤكد من جديد ما لا يحتاج إلى تأكيد وهو عمق العلاقات السعودية الإماراتية وتميزها الدائم، خصوصا في هذه الأيام، وليس أدل على ذلك من كون الإمارات تمثل المحطة الأولى في زيارة الأمير محمد بن سلمان لعدد من الدول العربية الشقيقة، التي تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، انطلاقاً من حرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من تلك الدول.ورأت أن هذه الزيارة التي تأتي تتويجاً لعلاقات وصفها الشيخ محمد بن زايد بـ«التاريخية المتجذرة»، هي في الآن ذاته تفتح للمستقبل آفاقا واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة التي تنتظر البلدين الشقيقين، كما قال أيضا ولي عهد أبوظبي.وأوضحت أن وشائج المحبة التي تربط بين الشعبين والقيادتين الشقيقتين لم تكن إلا امتدادا لتاريخ مليء بالمواقف الأخوية المشتركة التي تجمع بينهما، والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يضمر للمنطقة شرا، سواء كان ذلك متمثلا في إيران وتوسعها المبني على أسس طائفية، أو «الإخوان» وأوهام استعادة الخلافة، أو من يدور في فلكيهما من دويلات.وخلصت إلى القول: لذلك كان الرابط المشترك بين السعودية والإمارات، خصوصا بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، هو اتساع أفقهما، وانطلاقهما إلى المستقبل بخطى واثقة، وسعيهما الدائم إلى خير ونماء المنطقة أجمع، بعيدا عن التحزبات والأيديولوجيات الضيقة.// يتبع //07:15ت م0006