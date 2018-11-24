السيح 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستبدأ إدارة تعليم الخرج غداً، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، باعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.15 ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.30 ، فيما ستكون العودة للعمل بالدوام الصيفي بمشيئة الله يوم الأحد 3 / 7 / 1440 هـ.// انتهى //08:50ت م0011