الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ديسيري ديلانو بوترس، رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:26ت م0014