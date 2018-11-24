عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ديسيري ديلانو بوترس ، رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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