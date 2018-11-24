الخرطوم 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على مباحثات وزير الخارجية السوداني الدرديرى محمد أحمد ونظيره الألماني كونو ماس، في برلين أمس، حول التطورات الإقليمية الراهنة خاصة الأوضاع في جنوب السودان وإفريقيا الوسطي.وتطرقت إلى إصابة 25 فلسطينيًا على الأقل، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة.ونقلت عن مسؤولون في إقليم خوست شرق أفغانستان أن 26 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون في انفجار وقع أمس، في مسجد بالإقليم.ونشرت الصحف إعلان ثلاث منظمات غير حكومية إطلاق عملية إنقاذ مشتركة قبالة سواحل ليبيا لصالح المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.وعرجت على إدانة رئيس وزراء باكستان عمران خان الهجوم الذي استهدف القنصلية الصينية بمدينة كراتشي، الذي أحبطته أجهزة الأمن الباكستانية.وسلطت الضوء على تحذيرمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو- من التداعيات السلبية لعدم الدمج الكافي للأطفال المهاجرين واللاجئين في نظم التعليم الوطنية في البلدان التي يستقرون بها.// انتهى //09:38ت م0016