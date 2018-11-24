عمّان 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الروسي سيرجي لافروف، ومع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان ديمستورا.وتابعت صحف السبت إصابه 14 مواطنًا فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.ونشرت تأكيد الجامعة العربية على أن أي نظام إقليمي جديد لن ينجح بدون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.وسلطت صحف المملكة الضوء على الانتخابات في مملكة البحرين 2018، لانتخاب المرشحين لمجلس النواب والمجالس البلدية.// انتهى //11:10ت م0023