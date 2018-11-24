نجران 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمشعلية في منطقة نجران غداً، محاضرة في قوله تعالى "أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا"، وذلك بمسجد المقداد بن عمرو بالمشعلية.وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة الفجر، ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.// انتهى //11:14ت م0024