قلعة المضيق - حماة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جولاته الميدانية في محافظة حماه منطقة قلعة المضيق لتقديم الرعاية البيطرية واللقاحات للمواشي التي قدمها المركز للأسر الأكثر حاجة من خلال دعم الثروة الحيوانية في سوريا، إذ يعد إلى جانب قطاع الثروة الزراعية من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش لمعظم الأسر .مما يذكر أن المركز قدم 100 بقرة من سلالة فريزيان "هولندية" حلوب لـ 100 أسرة مستفيدة، و 290 نعجة حلوب لـ 145 أسرة مستفيدة بمعدل نعجتين لكل أسرة ، وتوفير الأعلاف بأنواعها مجانًا ، وتوفير الرعاية البيطرية واللقاحات لمدة 6 شهور ، إضافة إلى رفع المستوى الفني للمستفيدين المتعلق بالرعاية السليمة للمواشي ، من خلال تنفيذ تدريبات تقنية من قبل مختصين بالثروة الحيوانية.ويأتي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة انعاش القطاعات التي أنهكتها الحرب وفي مقدمتها قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية واللذان يعدان أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.// انتهى //11:16ت م0026