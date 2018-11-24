الخليل 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، شابين فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفاد مصدر أمني ومحلي في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدلي عدنان غيث، وإسماعيل غالب الجعبري، من مدينة الخليل بعد دهم منزليهما.وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالاً، واوقفت مركبات الأهالي وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، مما تسبب في إعاقة مرورهم.// انتهى //11:19ت م0028