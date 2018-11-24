كابول 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسقتل جنديًا أمريكيًا في أفغانستان، حسبما ذكر بيان لمتحدث باسم القوات الدولية صباح اليوم.وقال في البيان، إنه "طبقًا لسياسة وزارة الدفاع الامريكية، لايتم الكشف عن اسم أي جندي أمريكي يُقتل إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ أقرب المقربين له.وتزايدت الهجمات على القوات الدولية من جانب عناصر من القوات الأفغانية في الأسابيع الاخيرة. وكان جندي أمريكي قد قُتل وأُصيب آخر شرق البلاد أوائل هذا الشهر، فيما يبدو أنه هجوم من الداخل. وفي الشهر الماضي، شنت حركة طالبان هجومًا على مجمع الحاكم بمدينة قندهار جنوب البلاد خلال اجتماع حضره قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الاطلسي (ناتو)، ولكنه لم يصب بأذى.// انتهى //11:22ت م0030