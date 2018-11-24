بعبدا 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,320 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس بمحافظة جبل لبنان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل التوزيع مدرسة سد البوشرية المتوسطة الرسمية للبنات، و مدرسة برج حمود الثانية المتوسطة المختلطة، ومدرسة سن الفيل الثالثة الرسمية الابتدائية، ومدرسة عرمون الرسمية المتوسطة المختلط، في محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن أربع محطات متتالية.وتأتي هذه المساعدات لرفد العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في كافة دول اللجوء.// انتهى //11:25ت م0032