وادي الدواسر 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسافتتح محافظة وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك أول أمس، هاكاثون وادي الدواسر، الذي تنظمه إدارة التعليم بالمحافظة ، ويُشارك فيه العديد من المبتكرين والمصممين والمبرمجين من الجنسين من مناطق ومحافظات المملكة ، ضمن جهود الإدارة في تفعيل برامج تلامس احتياجات سوق العمل وتشجيعاً ودعماً ورعاية للمواهب التقنية الشابّة .وخلال حفل الافتتاح الذي أُقيم بالمناسبة ألقى مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري كلمة أوضح فيها أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، تنتقل لعهد جديد ليس لطموحه حدود نفتح فيه الأبواب لمهارات الشباب وقدراتهم العلمية ومواكبتهم على ما يحصل على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار التزام وزارة التعليم بتحفيز المناخ الابتكاري والمساهمة في مسار الوطن بوصوله إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية؛ ودعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأشار المدير التنفيذي للهاكاثون سعد بن محمد الصافي في كلمته إلى أن الهاكاثون يستقطب مطوّرين من الجنسين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، وأن عدد المشاركين أكثر من 150 شاباً وشابة ، يتنافسون في مجالات التعليم والصحة والزراعة والتدريب والتأهيل والترفيه وخدمات الغذاء والخدمات اللوجستية ، مبيناً أن إدارة التعليم قدخصَّصت جوائز قيمة، بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع .// انتهى //11:34ت م0033