الباحة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسباشرت الفرق الميدانية للدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس، العديد من حالات الإنقاذ والاحتجازات لعدد من المواقع والأودية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الباحة ومحافظاتها.ودعا نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب فايز الغامدي، الجميع إلى عدم المجازفة في عبور الأودية وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.// انتهى //11:34ت م0034