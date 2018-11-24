رام الله 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأشارت صحف السبت إلى تصريحات وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، التي قالت خلالها إن الحكومة فشلت بوقف تحويل مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين.وسلطت الضوء على دعوة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من روما، المجتمع الدولي إلى العمل على تجاوز عجزه وفرض التغيير توصلا إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ممارسات إسرائيل ضد مؤسسات وشخصيات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة.// انتهى //12:10ت م0038