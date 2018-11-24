عام / الهلال الأحمر بالباحة ينظم حملة بعنوان "لأننا نهتم بكم"
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
الباحة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
نظمت إدارة هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أمس حملة توعية تحت شعار "لأننا نهتم بكم"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكر.
وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني أنّ الحملة التي أقيمت بالغنيم مول، تخللها الكشف وقياس نسبة السكر وتوزيع المنشورات وإعطاء النصائح التوعوية لمرتادي السوق، حيث سجلت الحملة زيارة 340 شخصاً.
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12:16ت م
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