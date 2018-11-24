الباحة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسنظمت إدارة هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أمس حملة توعية تحت شعار "لأننا نهتم بكم"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكر.وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني أنّ الحملة التي أقيمت بالغنيم مول، تخللها الكشف وقياس نسبة السكر وتوزيع المنشورات وإعطاء النصائح التوعوية لمرتادي السوق، حيث سجلت الحملة زيارة 340 شخصاً.// انتهى //12:16ت م0039