تونس 16 ربيع الأول 1440هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ببدء مجلس نواب الشعب التونسي اليوم في عقد الجسلسات العامة لمناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للعام 2019 م، بحضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد.وأوردت دعوة الجزائر الى عقد قمة مغاربية تجمع وزراء خارجية اتحاد دول المغارب العربي في أقرب وقت ممكن من أجل بحث إعادة إحياء اتحاد المغرب العربي وذلك في أول رد رسمي على دعوة العاهل المغربي محمد السادس للجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجاوز المشاكل بين المغرب والجزائر.وأخبرت صحف السبت في الشأن الليبي، عن استضافة مدينة الخرطوم السودانية الأسبوع القادم اجتماع دول الجوار الليبي, وكتبت أن الجديد في هذا الاجتماع هو طرح مبادرة من الاتحاد الإفريقي قد تتمحور حول المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.ونقلت في الشأن السوري تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، التي قال فيها إن بلاده لا تهدف إلى تغيير القيادة والنظام في دمشق، وأنه على الشعب السوري أن يقرر من يحكمه.وكتبت صحف تونس في موضوع آخر عن استمرار الجدل في بريطانيا حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل يوم واحد من قمة مرتقبة غدًا الأحد للمصادقة على اتفاق انفصال بريطانيا بصفة رسمية عن الاتحاد الأوروبي، وأيضًا إعلان الخطوط العريضة وتفاصيل مرحلة ما بعد "البريكست" خاصة فيما يتعلق بعلاقة بريطانيا بدول الاتحاد الأوروبي.// انتهى //12:25ت م0043