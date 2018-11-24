شنزن 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اختتمت اليوم في مدينة شنزن جنوب الصين، المرحلة الثانية من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2018، التي تُعني بتجهيز جيل المستقبل لقيادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما يتوافق مع رؤية الشركة الجديدة الهادفة إلى وضع التقنيات الرقمية في متناول كل شخص ومنزل وشركة، وبناء عالم أكثر تواصلاً وذكاء ، وذلك من خلال الجمع بين هدف المسؤولية الاجتماعية للشركة المتمثل في تنمية المواهب المحلية الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات.ومن المتوقع أن تسهم هذه المسابقة في إعداد جيل لتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة من خلال اللحاق بركب عملية التحوّل الرقمي.يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للمشاركة في المسابقة من منطقة الشرق الأوسط ، وصل إلى أكثر من 14.748 طالبًا، نجح 214 طالبًا في الوصول إلى المرحلة الختامية للمسابقة، منهم ثلاثة طلاب من المملكة العربية السعودية.// انتهى //12:56ت م0045