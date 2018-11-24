قندهار 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأكد مسؤولون بوزارة الدفاع الأفغانية أن شخصين على الأقل قتلا، وأصيب إثنان آخران، بعد هبوط اضطراري لمروحية اليوم، طبقًا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.وأكد متحدث باسم الوزارة، جاويد غفور، أن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران، عندما هبطت مروحية تابعة لسلاح الجو الأفغاني اضطراريًا في منطقة "معروف" بإقليم قندهار.وكان تادين خان، قائد شرطة قندهار، قد قال في وقت سابق، إن المروحية هبطت اضطراريًا في المنطقة، مضيفًا أن "المروحية كانت تنقل قوات من المركز الإقليمي إلى المنطقة". ولم تتوفر المزيد من التفاصيل.// انتهى //13:16ت م0046