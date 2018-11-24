الدمام 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأعلنت غرفة الشرقية تنظيم فعاليات معرض الأسر المنتجة صنعتي 2018م في نسخته الرابعة، بمشاركة 22 جهة حاضنة للأسر المنتجة تمثل 320 أسرة منتجة، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر القادم، وذلك في مركز معارض الظهران الدولي بالدمام.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن تأكيد 22 جهة حاضنة للأسر المنتجة في المنطقة الشرقية بالمشاركة في المعرض وارتفاع عدد الأسر المشاركة إلى أكثر من 320 أسرة، إنما يعكس النجاح المستمر للمعرض على مدار السنوات الثلاثة الماضية، ويؤكد في نفس الوقت المكانة التي أخذ يحتلها المعرض عند كافة الجهات من جمعيات ومراكز ولجان ذات الشأن بالأسر المنتجة.وأشار الخالدي إلى أن حرص غرفة الشرقية على إقامة معرض الأسر المنتجة "صنعتي" منذ 2015م، يأتي ضمن رؤيتها ورسالتها الهادفة إلى تحفيز ثقافة العمل الحر بين كافة أفراد المجتمع، وتنمية روح الريادة والمبادرة وتحقيق التكامل مع الجمعيات الحاضنة للأسر المنتجة، فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على التراث المحلي.وبين الخالدي أن المعرض من شأنه تحفيز الأسر المنتجة في المنطقة الشرقية على الانخراط في السوق المحلي، بما يُحفز دورها في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية 2030م، لافتًا إلى أن إيمان غرفة الشرقية باحتياج الأسر المنتجة، لاسيما التي لازالت في مراحلها الأولى للدعم المعنوي أكثر من القروض العينية، دفعها إلى تدشين معرض الأسر المنتجة صنعتي والحرص على إقامته أواخر كل عام، من خلال توفير المكان الملائم بالمجان لهذه الأسر لعرض منتجاتها.وعدّ الخالدي معرض "صنعتي" للعام الحالي، مغايرًا عما سبقه، كونه يأتي في ظل موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الأسر المنتجة ونقل برنامجها ومسؤولية التدريب المهني والحرفي للنساء من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، مما يوفر مزيدًا من فرص العمل والتمويل لهذه الأسر ويضبط طريقة عملها بجعلها كيانات تعتمد على ذاتها، وهو نفسه ما تسعى إلى تحقيقه غرفة الشرقية منذ انطلاقها في تدشين معرضها السنوي للأسر المنتجة.// انتهى //13:26ت م0048