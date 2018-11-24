الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الرياض ، تنطلق يوم الاثنين المقبل، أعمال مؤتمر ( مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية نحو 2030) الذي تنظمه كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الأنتركونتننتال.وأوضح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن هذا المؤتمر يأتي إيمانا من جامعة الملك سعود حول بأهمية استشراف المستقبل ووضع خارطة طريق نحو الاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية وعرض المستجدات البحثية وإيجاد منصة مشتركة بين المؤسسات التعليمة الصحية وسوق العمل وتحقيق تبادل المعرفة واستكشاف الخبرات المتعلقة بمستقبل التخصصات الطبية التطبيقية أكاديميا ومهنيا وتلمس الأثر الايجابي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالقطاع الصحي وكوادره.وقال معاليه إن المؤتمر يهدف الى تطبيق مفهوم الفاعلية والمسؤولية من خلال تأصيل الكفاءة و تشجيع ثقافة الاداء لتمكين الموارد والطاقات البشرية نحو مستقبل افضل للخدمات الصحية لمواجهة التحديات بما يحقق البيئة الصحية المثلى في المجتمع، وبما يدعم التطلعات التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها عبر مثل هذه المؤتمرات.من جانبه أوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور يزيد آل الشيخ أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 40 متحدثا من داخل المملكة وخارجها من المتخصصين والأكاديميين في قطاع الصحة من الأطباء و الكوادر الإدارية الطبية المهتمين بتحسين مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية بجانب كبرى الهيئات والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الطبي والرعاية الصحية المحلية والعالمية ومزودي الخدمات والمنتجات ذات الصلة .وبين أن المؤتمر معتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية SCHS) بواقع 30 ساعة تعليم طبي معتمد 30CME ) ، مضيفاً بأنه سيتم مناقشة عدة محاور حول تنمية المهارات بجانب ورش عمل تخصصية، هذا بالإضافة إلى أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب يستهدف الأطباء والممرضين وطلاب الامتياز والكليات الصحية .// انتهى //14:18ت م0058