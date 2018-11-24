المدينة المنورة 16 ربيع الأول 1440هـ الموافق 24 نوفمبر 2018م واسحققت طالبات من تعليم المدينة المنورة ممثلة في ثانوية التحفيظ الأولى والعقيق الأهلية والمتوسطة السابعة للتحفيظ بالمدينة المنورة المستويات الذهبية والبرونزية في التصفيات الختامية للبرنامج الوزاري " المهارات الأدبية " .وباركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بمدير عام التعليم ناصر بن عبدالله العبدالكريم ومساعدته للشئون التعليمية مريم بنت عقيل الجهني ومديرة إدارة نشاط الطالبات ليلى بنت عبدالله العمري للطالبات الفائزات ، حيث حصلت الطالبة سارة إبراهيم السهلي من ثانوية التحفيظ الأولى على المستوى الذهبي في مجال الشعر الفصيح ، والطالبة وجدان سالم الحربي من المتوسطة السابعة للتحفيظ حصلت على المستوى الذهبي في مجال التلخيص والإلقاء ، فيما حصلت الطالبة ليان محمد الصيدلاني من ثانوية العقيق الأهلية على المستوى البرونزي في مجال القصة القصيرة .// انتهى //14:23ت م0060