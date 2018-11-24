الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسارتسمت البسمات الجميلة على شفاه مبتروي الأطراف ورجعت لهم الفرحة واستطاعوا المشي كسابق عهدهم بعدما أقعدتهم وسرقت منهم أيادي الغدر والشر تلك البسمات والخطوات ، كما اغتالت حياة المليشيات الحوثية الغادرة حياة الأطفال والأمهات وكبار السن والشباب حينما زرعت الألغام المموهة ودستها في باطن الأرض لتدوسها أطراف بريئة ذنبها أنها خطت ذاهبة لعمل أو لقضاء حاجة لتتافجئ بلغم قاتل صنعته فئة خبيثة لتعوق أولتقتل تلك الأنفس البريئة.وحظي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإشادات عديدة عقب تدشينة مركز الأطراف الصناعية في مأرب منذ ثلاث سنوات الذي أعاد البسمة والحركة لمبتوري الأطراف ليعيشوا كسابق عهدهم حياة طبيعية ليستمتعوا مع أهلهم ونظرائهم كأن شيئا لم يكن فقد عالج هذه الفئة ومدها بالأطراف الصناعية التعويضية كما قام بالتوعية والدعم النفسي والتأهيل لما بعد تركيب الأطراف وتدريب الكوادر اليمنية للتعامل مع تلك الحالات في المستقبل ورفد المركز بالأجهزة والمواد المصنعة للأطراف .ويواصل مركز الأطراف الصناعية تقديم خدماته حيث ختم المرحلة الثانية بالمستفيد رقم 300 الذي يحكي قصته بقوله : أنا حذيفة ناصر علي الخدري عمري 20 سنة من مدينة عمران أصبت بلغم أرضي في مدينة نهم زرعته المليشيات الحوثية وأدى ذلك لبتر ساقي اليسرى ، عانيت خلالها الآلام جراء ذلك وذهبت مركز الأطراف في مأرب وتم تشخيص حالتي وإجراء الفحوصات اللازمة بالإضافة إلى عمل القياسات للطرف المبتور واستملت الطرف الصناعي كامل وبشكل مجاني ، ولله الحمد أنا مرتاح للطرف من الناحية الوظيفية والتجميلة ، واستفدت من هذه الخدمة التي قدمت لي، وأشكر مركز الملك سلمان للإغاثة كثيراً الذي ساعدني لأعيش حياتي الطبيعة.كما استفاد عبدالحكيم محمد علي الخولاني الذي يبلغ من 32 عام من تعز ويقول أصبت بلغم في صعدة زرعته مليشيات الحوثي أدى لبتر طرفي السفليين ولم أكن قادراً على الحركة وسمعت عن المركز وقدمت إليه حيث تم إجراء الفحص وأخذ المقاسات لتحديد إمكانية تركيب الطرفيين الصناعيين وبالفعل ولله الحمد تم صنع الطرفين من قبل المركز وتمت تجربتهما وكل ذلك مجاني دون مقابل وانا مرتاح الآن من الطرفين من الناحية الوظيفية والتجميلية وأعيش حياة طبيعية وكل فترة أقوم بزيارة للمركز حتى يتم التأكد من عملهمها بالشكل الأفضل، وأقدم شكري الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقف دائما معنا .أما نبيلة قاسم أحمد التي عانت من سرطان في الرجل اليسرى أدى إلى بتر ساقها فقد فاضت دموع الفرح من عينيها حينما قدم لها المركز الطرف الصناعي وقالت: ذهبت للمركز وتم عمل اللازم من فحوصات وأخذ المقاسات المناسبة وتركيب الطرف الصناعي والحمدلله أنا الآن أمشي بعدما كنت عاجزة عن الحركة، مقدمة شكرها الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الخدمات المجانية التي يقدمها.وأضافت : لقد استفدت كثيراً من تركيب هذا الطرف داعية الله أن يحفظ القائمين على المركز .من جانبه أوضح مدير المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع مركز الأطراف الصناعية في مأرب محمد مبارك العنزي أن المشروع في مراحله قدم الخدمات من خلال انتاج الأطراف الصناعية للمتضررين من الألغام والمبتورين عبر توفير الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية التي تساعدهم على ممارسة حياتهم الطبيعية كذلك حرص المشروع على توطين الخدمة وذلك عبر تدريب الكوادر اليمنية الشابة على تقنيات الأطراف الصناعية لضمان استمرار تقديم الخدمة للمستفيدن بعد انتهاء المشروع بالتعاون مع أحد مؤسسات المجتمع المدني .وبين العنزي أنه بفضل الله تعالى استطاعت المتدربة/ فائدة علي ، وهي إحدى الكوادر الشابة اليمنية التي تم تأهيها وتدريبها على صناعة وتركيب الأطراف الصناعية من قبل المركز خلال المرحلة الثانية من المشروع من صناعة وتركيب الطرف رقم 300 للمستفيد حذيفة ناصر علي الخدري ، مختتمة بذلك جهود المرحلة الثانية لمشروع مركز الأطراف الصناعية في مأرب لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثالثة التي وقع عقدها مؤخرا لتبدأ خدماتها بتاريخ 1 ديسبمبر 2018 لينتج في هذه المرحلة 600 طرف صناعي وليتضاعف عدد الأطراف التي ستنتج خلال المرحلة بالإضافة إلى تدريب عدد 12 من الكوادر اليمنية الشابة على تقنيات الأطراف الصناعية .على ذات الصعيد أشار مدير مركز الأطراف الصناعية في مارب هيثم أحمد إلى أن المشروع عبارة عن مركز للأطراف بدأت المرحلة الأولى نهاية العام 2016 والمرحلة الثانية في 2018 والمرحلة الثالث ستبد في ديسمبر 2018 وقد تم تركيب 305 طرف في المرحلة الأولى ، وفي المرحلة الثانية تم تركيب 306 للمستفيدين من مبتوري الأطراف أما في المرحلة الثالثة من المقرر أن يستفيد منها 612 فرد ، مبيناً أن المركز يقدم جميع خدماته بشكل مجاني لكل المستفيدين بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بوجود كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية وتم تهيئة وتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية الشابة على إجادة العمل، تبدأ بمرحلة دخول المصاب إلى المركز و تسجيله وإجراء الفحص السريري وتأهيله نفسيا لتركيب الطرف وأخذ القياسات والمعالجات والمشدات والرباطات الضاغطة بعدها تزويده بالعكازات ومن ثم مرحلة تصنيعوإنتاج الطرف ، تلي ذلك مرحلة تركيب الطرف والتأكد من مدى مناسبته وحجمه وقياسه وملائمته لأداء وظيفته بشكل جيد ومن ثم مرحلة التأهيل لما بعد تركيب الطرف بالإضافة إلى المراجعات الدورية ومتابعة المقاسات وملائمتها لكل مرحلة ويتم مراعاة الشكلين الوظيفي والتجميلي ليمارس المصاب حياته الطبيعية بشكل أسهل من ذي قبل.//انتهى//14:49ت م0063