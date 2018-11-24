جيزان 16 ربيع الأول 1440هـ الموافق 24 نوفمبر 2018م واسحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة جازان، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.// انتهى//14:53ت م0064