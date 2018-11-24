الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأكد الرئيس التفيذي لشركة معادن وعد الشمال المهندس حمد بن معتق الرشيدي، أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لمدينة وعد الشمال، سيعزز من مخرجات المدينة للنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني الرامي إلى تقليل الاعتماد على النفط وفق رؤية المملكة2030.وقال الرشيدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن مدينة وعد الشمال تمثل انموذجا للتكامل بين القطاعين العام والخاص, كما أنها دليل مشاهد على قدرات الشباب السعودي الذي ساهم في تأسيس عاصمة عالمية للفوسفات متغلبا على جميع التحديات.وأضاف أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمرحلة الثانية من وعد الشمال بحضور سمو ولي العهد سيعمق من دور المدينة التي قادت تحولات اجتماعية واقتصادية في منطقة الحدود الشمالية.وثمن رئيس معادن وعد الشمال دور المعهد السعودي للتعدين في عرعر في مد مشروع وعد الشمال بمخرجات تدريبية من ابناء المنطقة للمساهمة في بناء المشروع.وأشاد في هذا الصدد بدور مدارس التميز التي تأسست بمبادرة من معادن في إيجاد تعليم نوعي ستكون له انعكاساته المستقبلية على أبناء المنطقة وعلى الصناعات المختلفة.وقدم المهندس محمد الرشيدي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما تأسيس وعد الشمال، مثمنا كذلك دور وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مراحل التأسيس المختلفة وتذليل الصعوبات أمام القائمين على المشروع.// انتهى //14:54ت م0065