رياضي/ براعم الجبيل وناشئو أبها يحققون بطولة المملكة للتايكوندو
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
اختتمت أمس منافسات بطولة المملكة للتايكوندو للأندية أبطال المناطق " براعم - ناشئين " على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، بمشاركة 17 نادياً .
ففي منافسات البراعم حقق فريق الجبيل المركز الأول ب47 نقطة ، وجاء الهلال وصيفاً بـ 45 نقطة ، وحل الشباب ثالثاً بـ 42 نقطة ، ونال فريق التهامي كأس الفريق المثالي ، ولاعب نادي الهلال محمد الناشري جائزة أفضل لاعب .
أما في منافسات الناشئين فقد ظفر بلقبها فريق أبها ب 49 نقطة ، وحل السلام وصيفاً بـ 45 نقطة ، و الهلال ثالثاً بـ 43 نقطة ، وحصل نادي السلام على كأس الفريق المثالي ، بينما نال لاعب فريق الهلال رياض الظافري على جائزة أفضل لاعب .
وعقب نهاية المنافسات توج سفير جمهورية كوريا الجنوبية بيونغ ووك جو ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالرياض عادل سبران عسيري الفرق الفائزة.
// انتهى//
14:54ت م
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