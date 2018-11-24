الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساختتمت أمس منافسات بطولة المملكة للتايكوندو للأندية أبطال المناطق " براعم - ناشئين " على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، بمشاركة 17 نادياً .ففي منافسات البراعم حقق فريق الجبيل المركز الأول ب47 نقطة ، وجاء الهلال وصيفاً بـ 45 نقطة ، وحل الشباب ثالثاً بـ 42 نقطة ، ونال فريق التهامي كأس الفريق المثالي ، ولاعب نادي الهلال محمد الناشري جائزة أفضل لاعب .أما في منافسات الناشئين فقد ظفر بلقبها فريق أبها ب 49 نقطة ، وحل السلام وصيفاً بـ 45 نقطة ، و الهلال ثالثاً بـ 43 نقطة ، وحصل نادي السلام على كأس الفريق المثالي ، بينما نال لاعب فريق الهلال رياض الظافري على جائزة أفضل لاعب .وعقب نهاية المنافسات توج سفير جمهورية كوريا الجنوبية بيونغ ووك جو ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالرياض عادل سبران عسيري الفرق الفائزة.// انتهى//14:54ت م0066