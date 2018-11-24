القاهرة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأدانت جامعة الدول العربية بشدة قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "وزير شؤون القدس" عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، بمنع حركتهما، وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية .ودعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لتحميل إسرائيل مسؤولية هذا القرار المجحف الذي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني .وأكد "أبو علي" أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من تطبيق نظام الفصل العنصري، وشرعنة الاستعمار، وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية، وإقامة الحواجز العسكرية والاعتقالات اليومية، بالإضافة إلى التعذيب النفسي والجسدي خلف قضبان الاحتلال للأطفال والنساء، هو أعلى درجات الإرهاب في العالم .وطالب بضرورة التراجع الفوري عن تلك القرارات الجائرة والمخالفة التي تأتي في إطار سياسة التصعيد الممنهجة والمتزايدة من قبل الاحتلال بحق مدينة القدس المحتلة وقياداتها ومواطنيها، مشددًا على أن الحل الوحيد أمام المجتمع الدولي هو التفعيل والتطبيق الفوري للقوانين الدولية التي من شأنها إنهاء الاحتلال ونشر العدل والسلام والاستقرار في المنطقة .// انتهى //15:00ت م0067