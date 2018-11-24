الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسرفع عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الدكتور سرحان بن عبدالله الشمري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة تعيينه عضواً في مجلس إدارة الهيئة.وأبدى الدكتور الشمري فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية، داعياً الله العلى القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.وأكد أن مجلس الإدارة برئاسة مع معالي رئيس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ سيعمل على إيجاد التوافق بين أهداف الهيئة ورؤية المملكة 2030م لتحقيق الرغد وضمان الحقوق للمستفيدين والمشمولين بالنظام، وتنمية أموالهم حسب أحكام الشريعة الإسلامية، ويحقق كل ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في رعاية وحفظ أموال القصر ومن في حكمهم.// انتهى //15:01ت م0068