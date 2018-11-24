الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المشاريع البحثية في مراكز الأبحاث الزراعية بالمملكة بلغت نحو 61 بحثاً مختصاً خلال العام الجاري 2018م، مبينة أن التجارب والأبحاث التطبيقية التي تستهدفها الوزارة تشمل إنتاج النباتات، والتقاوي، والتربة، ومياه الري، والأسمدة ومحسنات التربة، والمبيدات ومتبقياتها، والآفات الزراعية، والأعلاف، وإنتاج وصحة الحيوان، والصناعات الغذائية، والقياسات الإشعاعية، إضافة إلى الحقول المفتوحة، والبيوت المحمية، وزراعة الأنسجة، والهندسة الوراثية لإنتاج الشتلات، والأصول الوراثية النباتية للحفاظ على أنواع النباتات المحلية، كما تعمل على حل المشاكل التي تواجه الزراعة والمزارعين في المملكة.وأفاد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان، أن عدد المشاريع البحثية المنجزة خلال هذا العام بلغ نحو 16 بحثاً زراعياً، بينما بلغ عدد المشاريع التي تعمل عليها مراكز الأبحاث نحو 38 بحثاً، بنسبة إنجاز تجاوزت 70%، إضافة إلى اعتماد 7 بحوث متخصصة سيبدأ تنفيذها خلال العام المقبل 2019.وبين الصقهان، أن المشاريع البحثية يتم تنفيذها في خمسة مراكز أساسية تشمل: المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية في الرياض، ومركز أبحاث الإبل والمراعي في الجوف، ومركز أبحاث الزراعة العضوية في القصيم، ومركز الأبحاث الزراعية في جازان، ومركز أبحاث البستنة في نجران.وتهتم مراكز الأبحاث الزراعية في المملكة، بمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه مسيرة التنمية الزراعية عبر ثلاثة أهداف رئيسة، أولها القيام بالأبحاث التطبيقية وعمل الدراسات والمشاركات العلمية، والثاني تقديم الخدمات الفنية من تحليل العينات وتقديم التوصيات والاستشارات، أما الهدف الثالث فيتمثل في التدريب على الأنشطة البحثية والتحليلية وفقاً لأحدث التطورات العلمية.كما تشارك المراكز في المؤتمرات والندوات العلمية الدولية والمحلية، وتقدم أوراقاً ودراسات علمية، إضافة إلى تدريب الطلاب الفنيين والجامعيين وطلبة الدراسات العليا والموظفين على التحليلات المخبرية، والإشراف على دورات تدريبية في مجالات الزراعة والبحث الزراعي مع الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص.// انتهى //15:01ت م0069