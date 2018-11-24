رياضي/ لاعبو نادي جدة للصم يحصدون جوائز بطولة المملكة للبولينج
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للبولينج للصم التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم بمدينة الرياض على مدى يومين بمشاركة 10 فرق ، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني .
وسيطر لاعبو نادي الصم بجدة على الثلاث مراكز الأولى ، حيث حقق المركز الأول اللاعب بسام عريف ، والثاني اللاعب باسم عريف ، والمركز الثالث اللاعب فهد الرميح ، وحصل على كأس أفضل أعلى شوط اللاعب باسم عريف ، فيما حصل على أفضل أعلى 6 أشوط اللاعب بسام عريف.
وفي ختام البطولة أبدى رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني سعادته بنجاح البطولة ، مباركا للاعبين أصحاب المراكز الأولى ، مقدما شكره لإدارة مركز البولينغ الدولي بمدينة الرياض على استضافة هذه البطولة ودعمهم لأنشطة الاتحاد ، موكدا بأن هذه البادرة غير مستغربة عليهم .
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16:28ت م
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