لندن 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والزيارات القادمة إلى الدول العربية البحرين ومصر وتونس وكذلك حضور قمة الدول العشرين (جي 20) الأسبوع المقبل ولقاءه هناك بقادة الدول.وأبرزت صحف السبت مقابلة مع رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال مارك كارلتون - سميث،هي الأولى معه منذ توليه هذا المنصب ركز خلالها على أن روسيا هي التحدي الأعظم للحلفاء الغربيين اليوم، خاصة في المجالات الحربية غير التقليدية مثل الفضاء والفضاء الإلكتروني (السايبري) .ولفتت الصحف إلى انخفاض أسعار النفط أمس إلى أقل من 60 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام.ونشرت الصحف تقارير تتحدث عن سعي الولايات المتحدة الأمريكية للحد من عمليات تصدير النفط الإيراني غير المشروعة .وأشارت الصحف إلى افتتاح مراكز الاقتراع في مملكة البحرين أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم للتصويت في الانتخابات التشريعية .// انتهى //16:39ت م0085