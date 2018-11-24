سكاكا 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف انطلقت اليوم ندوة " فرص الاستثمار وتحدياته في منطقة الجوف " التي ينظمها مركز الأمير عبدالرحمن بن احمد السديري الثقافي بمدينة سكاكا .وقد انطلقت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة العضو المنتدب لمركز الأمير عبدالرحمن السديري الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري رحب فيها براعي الحفل والحضور ، وبين خلال الكلمة أن المنتدى يعد واحداً من أبرز فعاليات المركز الثقافية والذي يقام بالتناوب بين الجوف والغاط منذ عام 2007 م يتناول كل عام موضوعا ذا أهمية على مستوى الوطن .بعد ذلك كرم سموه شخصية المنتدى لهذا العام الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد .ثم انطلقت جلسات المنتدى تحدثت الأولى عن " فرص الاستثمار في منطقة الجوف " بمشاركة العديد من المختصين ، فيما تناولت الجلسة الثانية " تحديات الاستثمار وحلولها في منطقة الجوف " .ثم فتح المجال أمام الجميع لمناقشة ماتم طرحة خلال الندوة، وفي نهاية اللقاء تم اتخاذ التوصيات اللازمة.// انتهى //16:41ت م0086