اقتصادي / انطلاق منتدى فرص الاستثمار وتحدياته بمنطقة الجوف
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
سكاكا 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف انطلقت اليوم ندوة " فرص الاستثمار وتحدياته في منطقة الجوف " التي ينظمها مركز الأمير عبدالرحمن بن احمد السديري الثقافي بمدينة سكاكا .
وقد انطلقت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة العضو المنتدب لمركز الأمير عبدالرحمن السديري الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري رحب فيها براعي الحفل والحضور ، وبين خلال الكلمة أن المنتدى يعد واحداً من أبرز فعاليات المركز الثقافية والذي يقام بالتناوب بين الجوف والغاط منذ عام 2007 م يتناول كل عام موضوعا ذا أهمية على مستوى الوطن .
بعد ذلك كرم سموه شخصية المنتدى لهذا العام الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد .
ثم انطلقت جلسات المنتدى تحدثت الأولى عن " فرص الاستثمار في منطقة الجوف " بمشاركة العديد من المختصين ، فيما تناولت الجلسة الثانية " تحديات الاستثمار وحلولها في منطقة الجوف " .
ثم فتح المجال أمام الجميع لمناقشة ماتم طرحة خلال الندوة، وفي نهاية اللقاء تم اتخاذ التوصيات اللازمة.
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16:41ت م
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