الدمام 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسضبطت بلدية محافظة الخبر ٩٠٠ كيلو جرام من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، كانت في طريقها للتوزيع.وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن مراقبي بلدية الخبر تمكنوا من ضبط كمية اللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل التمكن من توزيعها في المحافظة ، لافتا الى أنه تم مصادرة كامل الكمية وإتلافها ، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.وأكد المهندس الزايدي على أن البلدية تعمل على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة ، وأن البلدية ستقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها ، منوها بضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.// انتهى //16:41ت م0087