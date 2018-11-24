محايل 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة المجاردة في توزيع السلال الغذائية ضمن مشروع سلة الخير للمستفيدين والمسجلين بالجمعية من فئة (أ) وذلك ابتداءً من اليوم الأحد السابع عشر من شهر ربيع الأول للعام الحالي .وأوضح رئيس الجمعية زاهر الشهري عن بدء الصرف لكافة المستفيدين والمستفيدات من الفئة المخصصة داعيآ المستفيدين بزيارة مقر الجمعية الرئيسي مع إحضار بطاقة الجمعية وذلك خلال فترة التوزيع الصباحية والمسائية فيما سيكون هذا التوزيع مخصص لفئة ( أ) ، مؤكدا أن هذه السلال ضمن المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لخدمة الأسر على مدار العام بدعم ومشاركة أهل البر والعطاء من المحسنين .// انتهى //16:50ت م0090